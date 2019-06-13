30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8188
  • 6,5854
  • 250.292
  • 91.829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.  

Yanan otomobilden atlayarak kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Muharip Uçak Avrupa’ya damga vuracak

Milli Muharip Uçak Avrupa’ya damga vuracak

Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

Günde bir kilo toplanabiliyor! Kilosu 120 TL, yok satıyor!

Günde bir kilo toplanabiliyor! Kilosu 120 TL, yok satıyor!

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor
 

POPÜLER HABERLER

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'Çernobil' dizisinden 11 gerçek karakter

'Çernobil' dizisinden 11 gerçek karakter

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA