İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2025 Salı / 24 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2612
  • EURO
    43,9129
  • ALTIN
    4219.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazır! İşte istenen ceza
Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazır! İşte istenen ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

AA22 Nisan 2025 Salı 15:00 - Güncelleme:
Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazır! İşte istenen ceza
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan'da, sosyal medya hesabından, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor." şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

Şüphelinin, "halk arasında endişe korku veya panik yaratma saikiyle paylaşımları yaptığı" belirtilen iddianamede, Kütahyalı'nın sosyal medya hesabında 440 bin takipçisi bulunduğu, söz konusu paylaşımların takipçileri tarafından görüntülendiği ve bir çok sosyal medya kullanıcısınca alıntılanarak paylaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

İddianamede, Kütahyalı'nın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.