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Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’da YPG/PKK’nın büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığı’nın girişimleri sonucu yeniden şifa dağıtıyor.

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Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Rasulayn’daki hastanede onarım çalışmaları devam ediyor. 

EYP’DEN TEMİZLENDİ 

Bodrum katına tünel kazılan, birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen ve sözde karargah haline getirilen hastanede, ilk önce güvenlik güçlerince yapılan tarama faaliyetleri sonucunda EYP’ler etkisiz hale getirildi. Daha sonra devreye giren Sağlık Bakanlığı, hummalı şekilde tadilatı gerçekleştirdi. Bölgenin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlık personelinin özverili çalışmaları sonucunda hastanenin onarımı tamamlanan bölümlerinde hasta kabulüne başlandı. Bir taraftan hasta kabülünün, diğer taraftan da tefrişatın yapıldığı hastane, daha şimdiden onlarca kişi için umut ve şifa kapısı oldu. 

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, yaptığı açıklamada, Rasulayn Hastanesinin büyük ve geniş bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Hastanede güvenliğin sağlanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını aktaran Erkuş, burada çok sayıda tuzaklanmış EYP, bodrum katında tüneller ve bahçede mayın düzenekleri tespit edildiğini hatırlattı. Erkuş, patlayıcıların çalışmalarını yavaşlattığını ama sağlık personelinin özverili çabalarıyla hizmeti başlattıklarını vurguladı. Bölgede 10 günden bu yana mobil tırlarının hizmet verdiğini ancak artık hizmeti Rasulayn Hastanesinde yürüttüklerini dile getiren Erkuş, acil, çocuk, kadın doğum, dahiliye ve genel cerrahi bölümlerinde hasta kabulüne başlandığını sözlerine ekledi. 

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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