Rasulayn’da Hristiyanlar Noel’i kutladı

27.12.2019 03:54 - Güncelleme: 27.12.2019 03:54

Öncesinde, kent merkezindeki kiliseleri çam ağaçlarıyla süsleyen Süryani ve Ermeni vatandaşlar, mumlar yakarak dilek tuttu ve dualar okudu.

HUZUR VE GÜVEN

Ziyad Musa isimli Rasulayn sakini, “Bugün Rasulayn Süryani Ortodoks Kilisesi’nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenledik. İsa’nın doğumunu ayinlerle kutladık. Ayinimizi huzur ve güven içerisinde yaptık. Çok şükür dini vecibelerimizi yerine getirmemize engel olunmuyor” diye konuştu. Musa, “Türk devletine ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) güvenliğimize, ibadethanelerimize gösterdiği önemden dolayı çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bayramımızı kutlayan Müslüman kardeşlerimize de teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Süryani vatandaşlardan Enam Musa da “Bu önemli günde hep birlikte dualar ettik. Ayinlerimizi istediğimiz şekilde huzur içerisinde yapıyoruz” diye konuştu.