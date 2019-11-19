Rasulayn’da tarım ve hayvancılık yeniden başladı
Milli Savunma Bakanlığı’nca, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Rasulayn’da hayatın normale dönmeye devam ettiğini, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladığını bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn´da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı” denildi. Açıklamada ayrıca, traktör ile arazisini süren ve hayvanlarını otlalatan vatandaşların görüntülerine yer verildi.
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