RATEM ve TSMB arasında tarihi anlaşma! Sektörde ''Telif Barışı'' dönemi başladı

Türkiye'de yerel ve bölgesel radyo yayıncılığının uzun süredir gündeminde olan telif sorununa yönelik ortak akıl ve uzlaşı arayışında tarihi bir adıma imza atıldı. Göreve geldiği dönemde yerel yayıncıların telif ve dava süreçlerine yönelik çözümler geliştirmek için gayret göstereceğini belirten RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) Başkanı Vedat Gündoğan, bu doğrultudaki taahhütlerini somut bir anlaşmayla neticelendirdi.

Eskişehir'de yürütülen ön görüşmelerin ardından RATEM ve TSMB yönetim kurulları, yerel ve bölgesel yayıncılık sektörünü kapsayan büyük bir telif uzlaşısı sağlamak amacıyla İstanbul'da bir araya geldi.

RATEM ve TSMB arasında yapılan resmi anlaşma ve hazırlanan mutabakat doğrultusunda; ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, hukuki ihtilaflar, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri tamamen durduruldu.

BARIŞ VE UZLAŞI KÜLTÜRÜ: HEM YAYINCI HEM SANATÇI ODAKLI ÇÖZÜM ARAYIŞI

Söz konusu stratejik ortaklık, sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan uzlaşı kültürünü kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu çalışma, Türkiye Yüzyılı vizyonunun kazanımıdır.

RATEM yönetimi, başlattığı bu telif barışı sürecini tüm müzik meslek birlikleriyle sürdürmeyi amaçlamaktadır. İnsan odaklı bir yaklaşımla, bir yandan eser sahiplerinin ve sanatçıların haklarının titizlikle korunmasını sağlayan yönetim, diğer yandan radyo ve televizyonların mağdur olmaması için hassasiyetle hareket etmektedir. Bu doğrultudaki temel vizyon, RATEM üyesi yerel ve bölgesel radyoların üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi ve hukuki risklerin ortadan kaldırılmasıdır.

153 RADYONUN DAVALARI DURDURULDU, 2026 LİSANS SÜRECİ ANLAŞMA KAPSAMINA ALINDI

RATEM ve TSMB arasında sağlanan mutabakatla birlikte, telif ihtilafları nedeniyle yargıya taşınmış 153 radyonun dava süreçleri resmen durdurulurken, sürecin kapsamı tüm üyeleri rahatlatacak şekilde genişletildi.

RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) ve TSMB (Türk Sanat Müziği ve Saz Sanatçıları İcracıları Meslek Birliği) arasında yapılan bu anlaşma, RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif (lisans) yükümlülüklerini de kapsamaktadır.

TSMB ile yapılan bu anlaşma ile yerel ve bölgesel radyolar ilk etapta mali yüklerinden tamamen kurtarılarak; yayın kalitelerini artırmaya, dijital dönüşüme ve istihdama daha fazla odaklanabilme imkanına kavuştu.

RATEM BAŞKANI VEDAT GÜNDOĞAN: "YAYINCILARIMIZIN ADLİYE KORİDORLARINDAKİ YÜKÜNÜ KALDIRDIK"

İmza ve mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılara yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini belirten bir dille şunları söyledi:

"Yerel ve bölgesel radyolarımız, kültürel zenginliğimizin ve yerel demokrasinin önemli unsurlarındandır. Ancak yayıncılarımız, uzun süredir içinden çıkılması zor bir telif ve dava süreciyle karşı karşıyaydı. Göreve gelirken meslektaşlarımıza bu sorunu çözeceğimizin ve radyolarımızın adliye koridorlarındaki yükünü hafifleteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün TSMB ile yaptığımız bu tarihi anlaşma neticesinde somut bir adım atarak ilk etapta 153 radyomuzun telif davalarının durdurulmasını sağladık. Uzlaşı kültürünün, sektörümüzün geleceği için ne kadar hayati olduğunu bu süreçte bir kez daha ortaya koymuş olduk.

Biz RATEM yönetimi olarak, genel giderlerimizin dışında hiçbir huzur hakkı veya maaş almadan, tamamen yayıncılarımızın haklarını savunmaya ve omuzlarındaki yükü hafifletmeye odaklanarak emek veriyoruz. Bu tarihi anlaşma, sadece 153 radyomuzun dava süreçlerini durdurmakla kalmıyor; yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyomuzun 2026 yılı lisans bedellerini de kapsayarak üyelerimize doğrudan net bir koruma sağlıyor. RATEM yönetimi olarak amacımız, bu uzlaşı sürecini tüm müzik meslek birlikleriyle sürdürerek kalıcı hale getirmektir. İnsan odaklı bir anlayışla, hem değerli eser sahiplerimizin ve sanatçılarımızın haklarını korumak hem de radyo ve televizyonlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için ilk etapta yayıncılarımızın mali yüklerini üzerlerinden azaltıyoruz. Bu yolda yapıcı bir yaklaşım sergileyen TSMB Başkanı Sayın Mustafa Demir'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Telif Hakları Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, oluşturduğumuz bu barış iklimini büyüteceğiz. Biz birlikte daha güçlüyüz."

GELECEK SÜRECİ: GENİŞLEYEN UZLAŞI ZEMİNİ

RATEM ve TSMB çatısı altında temelleri atılan bu mutabakat, yayıncılık ve sanat dünyası arasındaki ihtilafları uzlaşıyla sonlandırmayı başaran bir model sunmanın yanı sıra. Önümüzdeki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde diğer ilgili tüm müzik meslek birliklerinin de bu sürece dahil edilmesi ve Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir "Telif Barışı" hareketinin sürdürülmesi için çalışmalar yürütülecektir.