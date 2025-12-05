Rauf Denktaş Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı arasında Bilim Tarihi İşbirliği Protokolü imzalandı

İmza törenine Rauf Denktaş Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Çakmakçı ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca hazır bulunurken, Vakıf adına Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkayalı ile Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat anlaşması, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine yaptığı katkıların tanıtılması, İslam bilim tarihi alanında akademik çalışmaların desteklenmesi ve iki kurum arasında sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Anlaşma kapsamında; öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, seminer ve çalıştaylar, bilimsel etkinlikler ile yurtdışı eğitim ziyaretleri gibi çeşitli akademik faaliyetlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Tüm programlar, iki kurumun ilgili mevzuatlarına uygun şekilde ve her bir faaliyet için hazırlanacak ek sözleşmeler çerçevesinde yürütülecek.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ile ek beş yıllık süreler için uzatılabilecek.

Törende yapılan değerlendirmelerde, işbirliğinin Kuzey Kıbrıs'ta bilim tarihi alanına yeni bir ivme kazandıracağı, genç araştırmacılar için önemli fırsatlar sunacağı ve iki kurum arasında uzun soluklu akademik bir köprü oluşturacağı vurgulandı.