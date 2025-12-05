İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5126
  • EURO
    49,5891
  • ALTIN
    5805.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rauf Denktaş Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı arasında Bilim Tarihi İşbirliği Protokolü imzalandı
Güncel

Rauf Denktaş Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı arasında Bilim Tarihi İşbirliği Protokolü imzalandı

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında, bilim tarihi alanında ortak eğitim ve araştırma çalışmalarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Tören, Rauf Denktaş Üniversitesinde gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Rauf Denktaş Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı arasında Bilim Tarihi İşbirliği Protokolü imzalandı
ABONE OL

İmza törenine Rauf Denktaş Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Çakmakçı ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca hazır bulunurken, Vakıf adına Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkayalı ile Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat anlaşması, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine yaptığı katkıların tanıtılması, İslam bilim tarihi alanında akademik çalışmaların desteklenmesi ve iki kurum arasında sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Anlaşma kapsamında; öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, seminer ve çalıştaylar, bilimsel etkinlikler ile yurtdışı eğitim ziyaretleri gibi çeşitli akademik faaliyetlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Tüm programlar, iki kurumun ilgili mevzuatlarına uygun şekilde ve her bir faaliyet için hazırlanacak ek sözleşmeler çerçevesinde yürütülecek.

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ile ek beş yıllık süreler için uzatılabilecek.

Törende yapılan değerlendirmelerde, işbirliğinin Kuzey Kıbrıs'ta bilim tarihi alanına yeni bir ivme kazandıracağı, genç araştırmacılar için önemli fırsatlar sunacağı ve iki kurum arasında uzun soluklu akademik bir köprü oluşturacağı vurgulandı.

  • rauf denktaş üniversitesi
  • protokol
  • Fuat Sezgin Vakfı

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.