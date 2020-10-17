17 Ekim 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:18

Gözler yarın sandığa gidecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çevrilmiş durumda. İlk turu 11 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleştirilecek. Yarış ilk turda en çok oyu alan Başbakan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçecek. Seçim öncesinde Tatar'a destek vereceğini belirten kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Sabah'a konuştu. Dedesi ile aynı adı taşıyan Rauf Denktaş, "Dedem ailenin her ferdine, 'Türkiye ile el ele, kol kola yürümek hepimizin görevidir. Türkiye'siz nefes alamam' derdi. Anavatanımız, Türkiye'miz bizim tartışılmazımızdır. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Anadolu ile gönül bağımız, sevgimiz, muhabbetimiz hiç bir zaman azalmamıştır. KKTC'de kutuplaşmanın yerine, ülkemizin ve anavatanımızın birliği, bütünlüğü için tek vücut olmamız gerekiyor" diye konuştu.

ONUN MİRASÇILARIYIZ

Dedesi Rauf Denktaş'ın, Türklüğün Kıbrıs'taki temsilcisi olduğunu belirten torun Denktaş, "Bizler de onun mirasçılarıyız. Bizlere bu aşamada düşen görev, KKTC-Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmek, suni olarak yaratılan gerginliğin ortadan kalkmasını sağlamak ve ülkemizde kardeşliğin yeniden inşası için çalışmaktır. Bu şartlar altında Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek, tüm dünyaya anavatan ile ayrılmaz bir bütün olduğumuzu bir kez daha göstermek ve Kıbrıs'ta çözüme ancak ve ancak Türkiye-KKTC işbirliği ile ulaşabileceğimiz gerçekliğinden hareketle, bu konuda duruşu çok açık olan Sayın Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tam destek vereceğimi kamuoyunun bilgisine getiririm. Dedem de yaşasaydı onu desteklerdi. Anadolu ile gönül bağımız, sevgimiz hiç azalmamıştır" dedi.

'ESARETİ DEĞİL CESARETİ SEÇİN'

Cumhurbaşkanı adayı Tatar katıldığı programda "Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler var. Kıbrıs'ta dengeler değişti" dedi. Ulusa Sesleniş konuşmasında ise "Esareti değil, cesareti seçin' çağrısında bulunan Tatar, ilk turda oyların yüzde 32.34'ünü aldı. Akıncı'nın oyları ise yüzde 29.84'te kaldı.