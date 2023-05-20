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Raydan çıktı, seferler aksadı... İstanbulluların ulaşım çilesine bir yenisi daha eklendi

Seçim süreci boyunca İstanbul'u unutan Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun ulaşım çilesine çare olamadı. Son olarak Kabataş-Bağcılar Hattı'nda tramvayın raydan çıkması dolayısıyla seferler aksadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 01:55 - Güncelleme:
Raydan çıktı, seferler aksadı... İstanbulluların ulaşım çilesine bir yenisi daha eklendi
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İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek yerine Anadolu'da il il gezerek 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bozulmuş, raydan çıkmış ve aksayan ulaşımla gündeme geldi. Son olarak Kabataş-Bağcılar Hattı'nda tramvayın raydan çıkması dolayısıyla seferler aksadı, vatandaşlar gitmek istedikleri yere gidemedi.

Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası Bağcılar yönündeki seferler kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Sultanahmet, Sirkeci ve Gülhane duraklarında turist ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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