19 Ekim 2020 Pazartesi 17:21 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:21

Rebiülevvel ayının 12. gecesi ne zaman 2020? sorusunun yanıtı Peygamber efendimizin doğduğu ayın başlamasıyla araştırılmaya başlandı. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Bu mübarek günü dualarla ve Salavatlarla idrak etmek için Rebiülevvel ayının 12. gecesi yapılacak ibadetler araştırılıyor. Peki Rebiülevvel ayının 12. gecesi ne zaman 2020? Hangi güne denk geliyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ NE ZAMAN 2020?

Rebiülevvel ayının 12. günü 29 Ekim'e denk geliyor. Bu günden 1 gece önce ise Mevlid Kandili idrak edilecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen bu ay içerisinde Mevlid Kandili idrak ediliyor. Bu bağlamda Rebiülevvel ayı Müslümanlar için çok önemlidir. Peki Rebiülevvel ayının 12. gecesi neler yapılmalı? İşte Rebiülevvel ayının 12. gecesi yapılacak olan ibadetler

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Peygamberin doğumu olarak kabul edilen Mevlid Kandili’ni içerisinde barındıran Rebiülevvel ayı bu nedenle büyük bir öneme sahip.

Rebiülevvel ayının 12. gecesi; Hazreti Peygamber'e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır.

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur fakat Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Ayrıca;

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

*Kelime-i Şahadet getirmek

*Estağfurullah çekmek.

*Fatiha suresini okumak.

*Amenerrasulü'nü okumak

*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayı bu yıl, 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başladı. Bu ay, Resulullah (S.A.V) dünyaya geldiği için Müslümanlar tarafından Hicri ayların en şereflisi olarak kabul edilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebiülevvel ayının 12'sinde dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.

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REBİÜLEVVEL AYININ FAZİLETİ

İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebiülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebiülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resul-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

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