10 Ekim 2021 Pazar 14:55 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 14:55

Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte Rebiülevvel ayının 12. gecesi yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Rebiülevvel ayı Ekim'in 7'sinde başlayıp, Kasım'ın 5'inde sona erecek. Peki Rebiülevvel ayının 12. gecesi ne zaman 2021? İşte Rebiülevvel ayının 12. gecesi yapılacak ibadetler

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ NE ZAMAN 2021?

Rebiülevvel ayının 12. günü Ekim'in 18'ine denk geliyor. Hicri takvime göre Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Bu bağlamda Rebiülevvel ayı Müslümanlar için çok önemlidir. Peki Rebiülevvel ayının 12. gecesi neler yapılmalı? İşte Rebiülevvel ayının 12. gecesi yapılacak ibadetler...

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

İslam alimleri, Allah'ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için Rebiülevvel ayı gibi kıymetli ayların ve günlerin değerlendirilmesi gerektiği tavsiye eder.

Peygamberin doğumu olarak kabul edilen Mevlid Kandili'ni içerisinde barındıran Rebiülevvel ayı bu nedenle büyük bir öneme sahiptir.

Rebiülevvel ayının 12. gecesi; Hazreti Peygamber'e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur'an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır.

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur fakat Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Ayrıca;

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

*Kelime-i Şahadet getirmek

*Estağfurullah çekmek.

*Fatiha suresini okumak.

*Amenerrasulü'nü okumak

*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

REBİÜLEVVEL AYI'NIN 12. GECESİ KILINACAK NAMAZ

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi iki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir.

İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYININ FAZİLETİ

İslam tarihinde rebiülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.