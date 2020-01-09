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Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Recep İvedik 2 filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 2 filmi 2009'da vizyona girmişti. Recep İvedik 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

09.01.2020  16:22 - Güncelleme: 09.01.2020  16:22

Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Recep İvedik 2 filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 2 filmi 2009'da vizyona girmişti. Recep İvedik 2 filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ? 

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir


RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE?

Recep’in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep’in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan’ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde çeşitli maceralar yaşarken, bir yandan da işi öğrenecektir.

OYUNCULARI KİMLER? 

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Gülşen Özbakan Pakize İvedik

Efe Babacan Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar Ali Kerem

Asiye Dinçsoy Yakuza

Zeynep Çamcı Zeynep

Aysan Sümercan Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu

Meltem İpekçi

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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