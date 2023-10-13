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Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bu ayın sonunda hizmete girecek

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alana yapılan, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bu ayın sonunda hizmete girecek.

AA13 Ekim 2023 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bu ayın sonunda hizmete girecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle yaptırılan millet bahçesinde sona gelindi.

Maliyeti 1 milyar lirayı geçen, 1 milyon 260 bin metrekarelik yapının, bu ayın sonunda vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, sona geldikleri millet bahçesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Projenin her yaş grubuna hitap ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir bakıma Central Park da diyebiliriz. Şehrin göbeğinde, üniversitemizin yanı başında, etkinliklerle herkesin rahatlıkla erişebileceği bir konumda. Yeme içme mekanları, sportif ve kültürel alanları, kütüphaneleri, müzeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, yüzme havuzları, tenis kortlarıyla bu fonksiyonları bağrında barındıran, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan, ağaç çeşitliliği, biyolojik göletiyle değişik etkinliklere fırsat verecek bir yer."

Projeye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak başladıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Sonrasında İstanbul'da havalimanımızın millet bahçesi olmasıyla ikinci sıraya düştük ama tabii ki yine Türkiye'nin en önemli ve en özellikli millet bahçelerinden biri olacağını ifade ediyorum. Milletin hizmetine sunacağız. Açılışını çok değerli büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah yaptıracağız." dedi.

Millet bahçesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiklerini belirten Büyükkılıç, "Bu işe başladığımızda bu büyüklükte bir millet bahçesi olmadığı için 'Cumhurbaşkanımızın ismine yakışır.' dedik. Meclisimizden aldığımız kararla bu ismi verdik." diye konuştu.

Projede TOKİ marifetiyle yapılan çalışmalara Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak da destek verdiklerine dikkati çeken Büyükkılıç, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen 1000 kişilik kütüphane inşaatının da tamamlanma aşamasında bulunduğunu bildirdi.

Büyükkılıç, projede yer alan mutfak sanatları merkezi ile Mimar Sinan Müzesinin de bitirilmek üzere olduğunu söyledi.

Millet bahçesini bu ayın sonunda sanatçıların katılacağı değişik etkinliklerle faaliyete geçireceklerini kaydeden Büyükkılıç, "Mali boyutuyla ilgili burada ilk olarak iki etap söz konusuydu. Bir de belediyemizin yaptığı hizmetler var. Üç etabın maliyeti 1 milyar liranın üzerinde diye biliyorum. Ben de şu anda rakamları takip etme konusunda zorlanıyorum. Ama şu bir gerçek, insanın içine sinen ve bizim için önem arz eden bir proje." dedi.

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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