Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince kampüs içindeki Osman Çilli Konağı'nda kurulan Çay İhtisas Kütüphanesi açıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında çay alanında ihtisaslaşmış üniversite olarak belirlendiğini anımsattı.



Karaman, 2018'den bu yana çayla ilgili birçok çalışmayı yapıp tamamladıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk defa Çay İhtisas Kütüphanesini üniversite olarak biz kurduk. Burası bir konak, Osman Çilli Konağı. Biz bu konağı hem bölgeyle ilgili etnografya anlamında eserlerin yer aldığı bir müze olarak tanzim ettik hem de bölgeyle ilgili çalışmaların, eserlerin, yayınların olduğu bir konak olarak düzenlemiş durumdayız." diye konuştu.

Kütüphanede hem Türkçe hem yabancı dildeki yayınları, yüksek lisans ve doktora tezleri, çayla ilgili bugüne kadar yazılan makaleler, raporlar ve dergileri toparladıklarını aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Türkçe yayınların tamamını topladık, yabancı dildeki yayınların bir kısmını elde ettik. Malum pandemi de olduğu için yabancı dildeki yayınları yurt dışından elde etmek zor. Burada elçiliklerimiz ve konsolosluklarımızla irtibat kuruyoruz ve o şekilde yabancı dilde de çayla ilgili yapılan, kıyas olan bütün yayınları burada toparlayacağız. Şu anda 1000 civarında eseri burada topladık ve araştırmacıların istifadesine sunmuş durumdayız."

Karaman, konakta Karadeniz ve kıyısı olan ülkelerle ilgili Türkçe ve farklı dillerdeki yayınları da topladıklarını ifade ederek, dileyen herkesin kütüphaneden yararlanabileceğini kaydetti.

