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Refüjdeki ağaca çarpan 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ortasındaki refüje çıkarak, ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yola fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz genç cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA25 Kasım 2020 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:58
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Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu tren garı yakınlarında meydana geldi. Kütahya yönüne giden Mehmet Sağır (22), kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan araç refüje çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yola fırlayan Mehmet Sağır olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sağır’ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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