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Refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 10:57 - Güncelleme:
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Mustafa Coşkun (54) idaresindeki 27 AEJ 124 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, kamyonetteki Sultan (56), Ayfer (33), Ömer Asaf (10) ve Sultan Ayşe Coşkun (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Coşkun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Sultan Ayşe Coşkun, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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