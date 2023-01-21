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Refüje çarparak takla atan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir-Kayseri Karayolu'nda refüje çarpıp takla atan otomobilin içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 16:03 - Güncelleme:
Refüje çarparak takla atan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine giden 38 AFZ 664 plakalı otomobil, Bozca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla atarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet S. ve Sinan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kamil K. de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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