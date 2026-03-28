Güncel

Refüjü aşan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek park halindeki araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Özbek Mahallesi Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Musa B. (23) idaresindeki 63 KV 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen araç, park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada sürücü Musa B. ile araçta bulunan K.H. (21) ve 3 yaşındaki Z.T.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Musa B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

