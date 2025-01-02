İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi.

İSTANBUL

Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Yatsı namazının ardından program sona erdi.

Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazı sonrası program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz ve dualarla kandili idrak etti.

ADANA

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

MERSİN

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

HATAY

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Nursan Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Duaların edildiği programda, ilahiler okundu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.