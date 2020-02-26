Regaip Kandili kısa, uzun en güzel mesajlar: Regaip Kandili 2020 sureli, hadisli sözler burada

26 Şubat 2020 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:46

Regaip Kandili kısa, uzun en güzel mesajlar şimdiden araştırılmaya başlandı. Regaip Kandili 2020 sureli, hadisli sözleri bizde sizler için derledik. Müslüman alemi için rahmet, bağışlanma ve bereket ayları olarak kabul edilen mübarek üç aylar resmen başladı. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili ise yarın idrak edilecek. Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Müslümanlar için önemli ve anlamı büyük olan Regaip Kandili'nde vatandaşlar birbirlerine tebrik mesajları gönderecekler. Regaip Kandili mesajları, sözlerini sizler için derledik..

REGAİP KANDİLİ KISA, UZUN EN GÜZEL MESAJLAR

Merhamet masumdur, her kalbe misafir olmaz. Rabbim kalbimizden merhameti, hayatımızdan huzuru eksik etmesin, recep ayımız, regaip kandil gecemiz mübarek olsun vesselam.

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”(Amin) (Kehf Suresi10.Ayet)Daraldığımız zaman imdada yetişen bir ayet..."...Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır..." [Tâhâ suresi, 25. ve 26. Âyet'ten]

Regaip kandil gecesi ümmet-i Muhammedi daha fazla ibadete, kişisel muhasebeye,dünyalık koşuşturmacaları hafifletmeye/daha fazla disipline etmeye ve yaşantılarımızı sorgulamaya davet ediyor. İslam aleminin gecesi mübarek olsun.

Alem-i İslam’ın Regaip Kandil’ini tebrik eder; bu mübarek gecenin İslam Dünyası ve bütün insanlık ailesi için sulh, selamet, emniyet ve adalete vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Üç ayların müjdecisi Mübarek Regaip Kandil'inin, Size, ailenize, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni eder, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte bu gecenin güzelliklere vesile olmasını dilerim. Allah kalbinize kalbimize göre versin. Tekrardan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

"Bilesinizki kalpler yanlızca Allah 'ı anmakla huzur bulur." (Rad, 28.Ayet) Regaip Kandili’niz kutlu olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk Kandil gecesidir. Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. dualarda birleşen gönüllerde olmak dileğiyle Hayırlı Kandiller.

Regaip Kandil'inin ülkemizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyor , başta milletimiz olmak üzere İslam aleminin ve tüm insanlığın Regaip Kandili’ni kutluyorum.

Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle."... Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz Sen çok bahşedensin." Âmîn.| Âl-i İmrân, 8. Âyet Meâli – Duâ. Hayırlı kandiller.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere..

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Regaip kandilimiz mübarek olsun..

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."| A'râf, 55. Âyet Meâli

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.

REGAİP GECESİ NEDİR?

“Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâip, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.

Regâip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).

Terim olarak Regâip, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaip kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Peygamberimiz şöyle buyurdular:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.