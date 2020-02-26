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  • Regaip Kandili resimli mesajlar: En güzel, en anlamlı, hadisli Regaip Kandili mesajları burada!
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Regaip Kandili resimli mesajlar: En güzel, en anlamlı, hadisli Regaip Kandili mesajları burada!

Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. İslam alemi için bu denli önemli olan Regaip Kandili'nde sevdiklerine, akrabalarına ve arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyenler Regaip Kandili resimli mesajları araştırmaya başladılar. En güzel, en anlamlı, hadisli Regaip Kandili mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

26 Şubat 2020 Çarşamba  13:03 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:03

Regaip Kandili resimli mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. En güzel, en anlamlı, hadisli Regaip Kandili mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip Kandili mesajlarını sizler için derledik..

REGAİP KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

EN GÜZEL, EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI BURADA!

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…

Bu mübarek günlerin sizlere, Vatanımıza, Milletimize ve bütün İslam Alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Hayırlı Kandiller

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

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