Regaip Kandili'nin fazileti

27 Şubat 2020 Perşembe17:48 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:48

Regaip Kandili bu akşamı idrak edilecek. Müslümanlar bu önemli günde camilere gidecek, dualar edecek ve ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak.

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâip, Arapça bir kelimedir ve 'reğa-be' kökünden gelmektedir. 'Reğa-be' kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ



Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Buyrulur:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

REGAİP GECESİ'NİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.

Sevgili Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))

KANDİLLERDE NASIL İBADET ETMEK GEREKİR?

1-Tövbe: İnsan hata eden, ama hatasında ısrar etmeyen bir varlıktır. Hatalı kulların en hayırlısı; tövbe edip hatasını ve günahı terk edenlerdir.

2-Günlük olarak 5 vakit namazı düzenli olarak kılmalıyız. Bu aylarda mümkün olduğu kadar daha çok vakitte camiye gitmeli ve namazlarımızı mutlaka cemaatle camide kılmalıyız.

3-Günlük olarak az da olsa Kuran okunmalı. Çünkü bir süre sonra Kur’an ayı, Ramazan gelecektir.

4-Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edilmeli. (İki gün tutamayanlar en azından her hafta Pazartesi günleri oruç tutsun.)

5-Günlük olarak belirli zikir ve tesbihlerimiz olmalı. Mesela,

-100 kere Estağfirullah,

-100 kere La ilahe illallah (100. de Lailahe illallah, Muhammed Rasulullah),

-100 kere Allah, Allah diyelim,

-100 kere Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed,

-100 kere de İhlas suresi (Qul hüvallahü ehad). Toplam 500 zikir en azından günlük tesbih ve zikrimiz olsun.

6-Bu aylarda fakirlere ve yoksullara biraz daha fazla yardım ve infak edilmeli.

7-Ahlaki konularda daha dikkatli olmalıyız. Yalandan, gıybetten, dedikodudan ve iftiradan sakınmalı, dilimizi temiz ve güzel şeylere alıştırmalıyız. Dilimizde zikir ve şükür olmalı.. Ya hayır konuşmalıyız yada susmalıyız.

8-Yapabilirsek camide haftada bir veya bir kaç gün; iki vakit arası (öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı arası) itikafa girilmeli. Kur’an okuyalım, zikir ve evradımızı orada yapalım, ayrıca camide kendimize, ailemize, bütün İslam alemine ve dünyadaki bütün masum insanlara dua edelim. Allah bizi ve onları her türlü tehlikeden, musibetten ve felaketten korusun.

OKUNACAK DUALAR

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.