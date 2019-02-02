Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandili ne zaman? İşte 2019 yılı kandil günleri

Üç ayların yaklaştığımız şu günlerde kandil günleri merak konusu oldu. İnternet üzerinden Regaip kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve Mevlid kandili ne zaman hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Merakla beklenen 2019 kandil günlerinin takvimi belli oldu. Şubat ayı itibariyle Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Üç aylar ile birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili idrak edilecek. Peki, Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili 2019 yılında ne zaman? İşte 2019 yılı kandil günleri...

2019 Kandil günleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İslam dini geleneğinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Üç ayların yaklaşıyor olması ile birlikte kandil günleride merak ediliyor.



İLK KANDİL NE ZAMAN?



Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesidir. İlk kandil olan Regaip Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek.







2019 KANDİL GÜNLERİ



6 Nisan 2019 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 19 Nisan 2019 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs tarihine denk gelmektedir.



Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.



REGAİB KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR



"Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!"



"Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!"



"Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur'ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'ân'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla."



"Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi."



"Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabb!, Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!"







REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?



Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.



Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.



Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84)