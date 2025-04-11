Rehberim Peygamberim Hadis Yarışması ödül töreni yapıldı

Türkiye'de eğitim gören Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hadisleri ezberleyerek düzenlenen yarışmaya katıldı. Türk ve misafir öğrencilerin katıldığı "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması" sonucunda ise dereceye giren yirmi öğrenciye ödülleri verildi.

Gençlerin Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini yakından tanımaları ve O'nun kişiliğini örnek almaları amacıyla düzenlenen yarışma, uluslararası Anadolu imam hatip lisesinde öğrenim gören Türk ve misafir öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İbn Haldun Üniversitesi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan yarışma bu yıl ikinci kez düzenlendi. Yarışmanın ödül töreni ise İbn Haldun Üniversitesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde yapıldı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından ödüller takdim edilirken program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

21. YÜZYILIN SAHABELERİSİNİZ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bugün sizin gününüz sevgili gençler. Buradaki ödüller güzel fakat büyük ödülleri Rabbimiz verecek, biz buna inanıyoruz. Bizler Peygamber Efendimizi seviyoruz, onun izinden gitmeye ve 21. yüzyılın sahabeleri olmaya adayız" dedi. Yarışmaya katılan öğrencilerin yanı sıra onlara alan açan öğretmenlerine de teşekkür eder Ceylan, "Nasıl ki Medine'de Peygamber Efendimizin ashabı dört bir yana yayıldı, bugün de dünyanın dört bir yanından 21. yüzyılın sahabelerinin Türkiye'ye geldiğini düşünüyoruz. İnşallah dünyaya yayılacağız, iyiliği emredip kötülüğe set olacağız. İyi ki varsınız, Rabbim sayılarınızı artırsın" diye konuştu.

PEYGAMBERİMİZİ TANIMAYA VESİLE OLSUN

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında programın tüm öğrencilerin Peygamber Efendimizi daha çok tanımasına vesile olması temennisinde bulundu. Kendilerinin imam hatip liselerine yönelik çalışmalarda paydaş olmayı ve sosyal faaliyetlerine destek olmayı çok önemsediklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı: İmam hatiplerin dünya için ne denli önemli bir proje olduğunun farkındayız. İmam hatipleri dünyaya tanıtmada, akademik faaliyetler yapmada da aktif olmak istiyoruz. İnşallah bu hadisleri ezberlemek, bizim Efendimize olan muhabbetimizin bir yansıması olarak devamlılık kazanır. Rabbim bizleri Efendimizin gölgesi altında bu dünyadan göçtükten sonra da buluşmayı nasip etsin.

PEYGAMBER EFENDİMİZ YOL GÖSTERİCİ

Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ise çok kıymetli ve çok anlamlı bir programda olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi hadisler İslam'da çok önemli, çok kıymetli bir tanıktır. Kur'an'dan sonra hadisler gelir. Hadisi şerifler Kur'an'da olanları detaylı bir şekilde anlatmaktadır" dedi. Gençlerin İslam'ı öğrenebilmeleri için hadisi şeriflerin çok önemli olduğunu belirten Kadir, "İslam'ı öğrenebilmemiz için Resulullah'ın hayatını da bilmemiz gerekmektedir. O, yapmamız gerekenleri bize göstermektedir. Biz O'nu çok seviyoruz, kendisi de ümmetini çok seviyor" ifadelerini kullandı.

HADİSLER İSTİKAMETİMİZİ DOSDOĞRU KILACAK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ökten de konuşmasında Peygamber Efendimizin örnek kişiliği ile yol gösterici olmasının Müslüman kimliğinin inşası için çok önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Bu çerçevede hadisi şeriflerin önemine dikkat çeken Ökten, "Hadisi şerifler istikametimizi de dosdoğru ve hak üzere kılacaktır" dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de bu konuyu önemsediklerini hatırlatan Ökten, "Müfredatımız kapsamında hadislerin öğretimi bireysel ve toplumsal inkişafımız açısından önemlidir. Öğrencilerimiz hadisleri öğrenerek medeniyetimizin kökleriyle de bağlantı kurmaktadırlar. Bu vesileyle gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

O'NUN MESAJLARINI AKTARMANIZ ÇOK ÖNEMLİ

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise "Hz. Peygamberimiz hiç şüphesiz ki yaşadığı zamanı en iyi anlayan, sorunlarını iyi bilen, sözü ve fiili tutarlı olmasıyla örneklik eden bir liderdi" dedi. Gençlere "Siz Peygamber Efendimizin hadislerini ezberlediniz, hayatınıza uygulamak için de çaba sarf edeceksiniz. Onları diğer arkadaşlarınıza aktarmanız da çok önemli" çağrısında bulundu.

GENÇLERİMİZ İÇİN EN GÜZEL ÖRNEK

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de Allah Resulünün hayatında gençler için en güzel örnekler olduğunu belirterek, "Biz kendi kimliğimizi ve kişiliğimizi Allah Resulünün kendi kimliğinde ve kişiliğinde dondurmalıyız. Bu bizim önceliğimizdir. Bu sebeple bu güzel ortama vesile olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

EVRENSEL MESAJINI TEMSİL EDİYORSUNUZ

Yarışmanın, Peygamber Efendimizin sünnetini anlama, yaşama ve gelecek nesillere aktarma yönünde atılmış bir adım olduğunu belirten İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan da konuşmasında gençlere seslenerek şunları aktardı: Sizler dünyanın dört bir yanından gelerek Peygamber Efendimizin evrensel mesajını temsil ediyor, ahlakınızı onun ahlakıyla güzelleştiriyorsunuz. Öğretmenlerimize de sizleri destekledikleri için teşekkür ediyoruz.

ÜMMET VE SÜNNETİ AYIRAMAYIZ

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan da gençlerin, Medine döneminde Peygamber Efendimize 10 yıl hizmet etmiş, Enes Bin Malik'in naklettiği hadislerden 40 tanesini öğrendiklerini belirterek, "Sizler bu hadisi şerifleri okudunuz, gördünüz. Bu bahtiyarlığı hissettiğinizden eminim. Hz. Peygamberin yaşayışı önce kul olmak üzerineydi. Ümmeti Muhammed nasıl yaşaması gerektiğini sünneti Muhammed'den öğrenmiştir. Sünneti Muhammed sosyal olarak ortaya çıkmış bir olgu ve gerçekliktir. O yüzden ümmet ve sünneti birbirinden ayırmak atom bombasından daha yıkıcı bir etki ifade eder" diye konuştu.

6 BİN 500 ÖĞRENCİYE ULAŞTI

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Hibe ise ikincisini düzenledikleri hadis yarışmasında teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanarak, dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri yarışmada bir araya getirdiklerini söyledi. 6 bin 500 öğrenciye hadis kitaplarının ulaştırıldığını ve ikinci yıl itibarıyla 2 bin 606 öğrencinin 80 hadisi ezberleyerek yarışmada yer aldığını aktardı.

30 SORUDA YARIŞTILAR

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada gençler Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan'ın "Hadimü'n-Nebî Enes İbni Malik'ten Kırk Hadis" isimli kitabındaki hadisi şerifleri ezberleyerek yapılan Kahoot Yarışması'na katıldı. 20 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen yarışmada 30 soruyu cevaplandıran ve en hızlı şekilde cevabını aktaran öğrenciler arasında yapılan elemede dereceler belirlendi.

YİRMİ GENCE ÖDÜL VERİLDİ

Binlerce gencin katıldığı yarışmada ilk yirmiye giren öğrencilere yapılan törende ödülleri takdim edildi. Birinci olan yarışmacı tam altınla ödüllendirilirken, ikinci üç çeyrek altın, üçüncü yarım altın, 4 ve 10 arasındaki öğrenciler de çeyrek altının sahibi oldu. 11-20 arasındaki derecelere de 2.500 TL para ödülü verildi. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine ise çeyrek altın hediye edildi.