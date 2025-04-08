'Rehberim Peygamberim' yarışmasında ödüller sahibini bulacak

Gençlerin Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini yakından tanımaları ve O'nun kişiliğini örnek almaları amacıyla düzenlenen yarışma, uluslararası Anadolu imam hatip lisesinde öğrenim gören Türk ve misafir öğrencilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İbn Haldun Üniversitesi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan yarışmanın finalinde öncesinde başvuru yaparak hadislerin hem Türkçe hem de Arapçasını ezberleyen gençler yarışmaya katılmaya hak kazanıyor.

30 soruda final

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada gençler Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan'ın "Hadimü'n-Nebî Enes İbni Malik'ten Kırk Hadis" isimli kitabındaki hadisi şerifleri ezberleyerek yapılan Kahoot Yarışması'na katıldı. Kahoot Yarışması, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın açılış konuşmasının ardından Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Enes Abdurrahman Hibe ve Komisyon üyesi Hayrullah Şenkaya'nın sunumuyla 20 Mart 2025 tarihinde gerçekleşti. 30 soruyu cevaplandıran ve en hızlı şekilde cevabını aktaran öğrenciler arasında yapılan elemede dereceler belirlendi.

İlk yirmiye girene ödül var

Binlerce gencin katıldığı yarışmanın finalinde ilk yirmiye giren öğrencilere yapılacak törende ödülleri takdim edilecek. İbn Haldun Üniversitesi Medya ve Etkinlik Merkezi'ndeki törende birinci olan yarışmacı tam altınla ödüllendirilecek. İkinci üç çeyrek altın, üçüncü yarım altın, 4 ve 10 arasındaki öğrenciler de çeyrek altının sahibi olacak. 11-20 arasındaki derecelere de 2.500 TL para ödülü verilecek. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine ise çeyrek altın hediye edilecek.