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Rehin aldığı annesini öldürmüştü... Cani tutuklandı

Gaziantep'te rehin aldığı annesini öldüren cani evlat tutuklandı.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:21
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Dün Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldığı annesi Vesile D'yi (55) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur D'nin (32) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Psikolojik sorunları bulunduğunu öne süren zanlının ifadesinde, "Kanepede uyurken annem 'Oğlum, kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Ondan sonra yattığım kanepenin altındaki kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi.

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