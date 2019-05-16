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Reina davasında terörist Masharipov’un eşi Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Traore tahliye edildi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı Tene Traore'nin tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkemeye gelen evrakların okunmasından sonra, sanıkların talepleri alındı.

Sanık Abdulkadir Masharipov, "Ekleyeceğim bir şey yok." dedi.

Sözde "kadı" olduğu ve saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a eylem talimatını getirdiği iddia edilen "Ebu Cihad" kod adlı tutuklu sanık Yasser Mohammed Salem Radown, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi. Diğer tutuklu sanıklar da, tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore'nin üzerlerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyelerine oy çokluğuyla karar verdi ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Diğer tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünün katılma taleplerinin kabulünü karara bağladı.

Mahkeme, tutuksuz sanıkların pasaport ve kimlik belgelerinin iadesine karar vererek, sanıklara ikamet izni verilmesi talebini ise reddetti.

Dosyayı mütalaasını hazırlamak için savcılığa gönderen mahkeme, duruşmayı 8 Ağustos’a erteledi.

- ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim, sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore’nin tahliye edilmelerine muhalefet şerhi koydu.

Muhalefet şerhinde, üye hakim, sanıklar Nurullayeva ve Traore’nin kişisel durumları itibariyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını göz önünde bulundurarak, çoğunluğun sanıkların tahliyesi yönündeki görüşüne iştirak etmediğini belirtti.

Şerhte ayrıca sanıklar Zhakhongir İsakov ve Abulaiti Halike’nin ise tutukluluklarının devamı yönündeki karara karşı oy kullanan üye hakim, bu sanıkların tahliye edilmeleri gerektiğini ifade etti.

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