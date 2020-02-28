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Rejim hedefleri obüslerle yerle bir edildi

TSK'nın Suriye rejimi ve rejime bağlı milisleri havadan vurma anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Yayınlanan son görüntülerde ise rejim hedeflerinin TSK tarafından obüslerle vurulması yer aldı.

HABERİN
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28 Şubat 2020 Cuma10:50 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:14

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

REJİM HEDEFLERİ OBÜSLERLE VURULDU

Rejim hedefleri TSK tarafından obüslerle vurulduğu ana ait görüntüler yayınlandı.

Rejim hedefleri TSK tarafından obüslerle vuruldu

TSK Esed rejimine ait hedefleri vuruyor! İşte ilk görüntüler

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