Rejim telsizcisi düşen SU24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...

AA’nın ulaştığı telsiz konuşması kayıtlarına göre, ilk olarak rejimin kontrol kulesi görevlisi, düştüğü yönünde bilgiler olan uçaklarla bağlantı kurmak için art arda anonslar yaptı.
Zehebi, Fıddı ve Riyah kodlarıyla seslenerek 3 uçağın havada olduğunu zanneden rejim görevlisinin anonslarının arasına muhaliflere ait uçak gözlemevinin telsizcisi girdi.
Muhalif telsizci, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu." anonsu yaptı.
Uçak gözlemevi kayıtlarına göre rejim uçakları Humus ilinde bulunan Sin ve T4 askeri havaalanlarından kalkmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimine ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.