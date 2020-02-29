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Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

HABERİN
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AA29 Şubat 2020 Cumartesi07:21 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:43

İdlip'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Rejime ait kimyasal harp tesisi böyle vuruldu

56 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Rejim unsurları böyle imha edildi! İşte o görüntüler

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