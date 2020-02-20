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Güncel

Rejimin alçak saldırısına İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, 'Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.' ifadesini kullandı.

AA20 Şubat 2020 Perşembe18:34 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 18:34

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

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