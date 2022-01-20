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Rekabet Kurulu, Digiturk'e idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'ye (Digiturk) 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:11
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Digiturk hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, Digiturk'ün, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin, "2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması" nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğine karar vererek, teşebbüse 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Karar, oy birliğiyle alındı.

  • Rekabet Kurulu
  • Digiturk
  • para cezası

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