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Rekabet Kurulu harekete geçti! Coca-Cola hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Coca-Cola'ya 'rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak' suretiyle soruşturma başlattı.

AA10 Haziran 2025 Salı 18:51 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu harekete geçti! Coca-Cola hakkında soruşturma
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Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarıyla bilinen Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

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