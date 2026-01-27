İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4024
  • EURO
    51,5431
  • ALTIN
    7096.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma
Güncel

Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

AA27 Ocak 2026 Salı 11:57 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, kozmetik ve dermokozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik ile Digital Farma İlaç'tan oluşan ekonomik bütünlüğün, yeniden satıcıların satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

Kurulun, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kozmetik sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yıllarında çok sayıda soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmalarda yeniden satıcıların internet-pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatlarına yapılan müdahalelerin incelendiği ve birçok teşebbüse idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

  • Rekabet Kurulu
  • Carex Bitkisel
  • Farma Plus Ilac

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.