25 Eylül 2025 Perşembe
İSTANBUL
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline getirdi. Alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiren bu platformlar, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkiledi.

Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:

Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Spotify'ın Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.

