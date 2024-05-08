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  • Rekabet Kurulu'nun META'ya verdiği ceza 898 milyon lirayı buldu
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Rekabet Kurulu'nun META'ya verdiği ceza 898 milyon lirayı buldu

Rekabet Kurulunun META'ya, topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı gerekçesiyle uyguladığı para cezası 898 milyon lirayı buldu.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'nun META'ya verdiği ceza 898 milyon lirayı buldu
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Rekabet Kurumunun sosyal medya hesaplarından, şirkete yönelik soruşturma sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Kurul, 2022 yılında META'ya Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı gerekçeleriyle 346 milyon lira idari para cezası kesmişti.

Kurul, şirkete, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için hangi tedbirleri alacağını Kurula sunması ve bu tedbirleri 6 ay içinde uygulaması yükümlülüklerini de getirdi.

Ayrıca Kurul, META'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesi için önceden onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını talep etti.

Bu süreçte META, Kurula bazı uyum tedbirleri sundu ancak bu tedbirler rekabet karşıtı endişeleri gidermede yeterli görülmedi. Bunun üzerine Kurul, endişeleri giderecek nitelikteki uyum tedbirleri sunulana kadar şirkete her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Şirket tarafından nihai olarak 5 Nisan'da Kurula sunulan uyum tedbirleri, ihlalin sonlandırılması ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yeterli görüldü.

Kurul, bu süreçte şirkete kesilen günlük idari para cezasını sonlandırarak 115 gün için 551 milyon 557 bin 590 lira idari para cezası uyguladı.

Böylece şirkete, soruşturma ve uyum sürecinde toplam 898 milyon lirayı bulan idari para cezası kesildi.

- BİRLEŞTİRİLEN HESAPLAR AYIRILABİLECEK

META tarafından sunulan uyum tedbirlerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram uygulamalarındaki hesaplarını "Hesaplar Merkezi" üzerinden birleştirmediği sürece META tarafından kullanıcıların kişisel verileri birleştirilemeyecek.

Daha önce hesaplarını birleştirmiş kullanıcılar ise haziran itibarıyla yeni bir "Onay Ekranı" ile karşılaşacak. Böylece kullanıcılar daha önce birleştirdikleri hesapları ayırabilecek.

Kullanıcılar, seçim hakkının yanı sıra bu ekranda hangi verilerinin ne şekilde birleştirileceği hakkında ayrıntılı bilgilendirilecek. Kullanıcıların, fikir değiştirmeleri durumunda ise tekrar istedikleri hesap veya hesaplara ilişkin verileri "Hesaplar Merkezi" üzerinden birleştirme imkanı olacak.

  • Rekabet Kurulu
  • Para Cezası
  • Pazar Giriş Engeli

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