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Güncel

Rekabet Kurumu: 3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil

Rekabet Kurumu, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. hisse devri işleminin 'izne tabi olmadığına' karar verdi.

DHA10.01.2020  14:23 - Güncelleme: 10.01.2020  14:23

Rekabet Kurumu'nun ilgili kararında şöyle denildi:

"Astaldi S.p.A’nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A’nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.’deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi."

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