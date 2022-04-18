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Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı

Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 17:34 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:34
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Konuya ilişkin duyuru, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtilen duyuruda,"Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı internet sitesinden 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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