İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Rekabet Kurumu'ndan Spotify açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Spotify hakkında başlattıkları incelemenin, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması.' ifadesini kullandı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Rekabet Kurumu'ndan Spotify açıklaması
ABONE OL

Küle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve müziğin, toplumların ortak hafızasını şekillendiren, kültürler arasında evrensel bağlar kuran en temel değerler olduğunu bildirdi.

Anadolu topraklarının, yüzyıllar boyunca sanat ve müziğin kalbinin attığı eşsiz bir coğrafya olduğuna işaret eden Küle, "Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e, Hacı Arif Bey'den Neşet Ertaş'a, Zeki Müren'den daha nicelerine uzanan bu köklü kültür, yalnızca kendi halkına değil, tüm insanlığa seslenerek derin izler bırakmıştır. Bu zengin mirasın taşıyıcıları olan sanatçılarımızın emeğine sahip çıkmayı, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küle, dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde müziğe erişim kolaylaşırken, sanatçıların da bu dönüşüm içinde hak ettikleri değeri görmesi, emeğinin karşılığını adil şekilde almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"REKABET, SOSYAL ADALET VE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DA TEMEL BİR İLKE"

Kurum olarak, dijital müzik platformlarının, bu hassas dengeyi ne ölçüde gözettiğini yakından takip ettiklerinin altını çizen Küle, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, küresel ölçekte faaliyet gösteren Spotify hakkında başlattığımız inceleme, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor. İnceleme çerçevesinde, platformun fiyatlama politikalarının sektördeki dengeyi nasıl etkilediği, sanatçılara ve içerik üreticilerine yönelik görünürlük uygulamaları, telif haklarının adil dağılımı ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde değerlendireceğiz. Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması. Çünkü rekabet, yalnızca ekonomik değil, sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından da temel bir ilkedir."

Küle, sanatçıların seslerini özgürce duyurabildiği, emeklerinin hakkını bulduğu dijital ekosistemin herkes için ortak kazanım olacağına değinerek, sorumluluk bilinciyle, süreci titizlikle yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.