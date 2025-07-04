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Rekabet Kurumu'ndan Spotify'a hakkında inceleme kararı

Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında, içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık ve adil olmayan telif dağılımı gibi iddialar nedeniyle inceleme başlattı. Yapılan duyuruda, 'Spotify'ın, rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve Spotify'da yer alan sanatçılar arasında platformda görünürlük gibi çeşitli yönlerden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.' denildi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Rekabet Kurumu'ndan Spotify'a hakkında inceleme kararı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

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