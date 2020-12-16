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Alman devinden dikkat çeken reklam! Türkleri övdüler

Almanya'da ünlü bir marketler zincirinin koronavirüs salgını ve yalnızlık temasını işlediği reklam filminde, Türklerin komşuluk ilişkilerine vurgu yapıldı. Büyük beğeni toplayan reklam filmi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Reklam filmi salgın nedeniyle bitme noktasına gelen akraba ve komşu ziyaretlerine dikkat çekti.

HABERİN
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AA16 Aralık 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:35
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Duygusal bir fon müziği eşliğinde çekilen reklam filminde, Türk komşularına karşı mesafeli ve ön yargılı davranan yaşlı Alman, Türk komşularının çocuklarının oynarken ses çıkarmasına kızıyor ve kendisine ikram edilen baklavayı almıyor.

TÜRK KOMŞULARININ JESTİYLE DUYGULANIYOR

Noel için kapısını süsleyip çam ağacı hazırlayan yaşlı Alman, kendisine gelen bir telefonla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğreniyor ve yıkılıyor.

Tek başına yaşayan Alman komşularının Noel süslemelerini kaldırıp kapıya "Kovid-19 hastası olduğunu" belirten yazı astığını gören Türk komşuları ona bir sürpriz yaparak güzel bir Noel yemeği hazırlayıp, tepsiyi de süsleyerek kapısına bırakıp zile basıyor. Hasta adam kendisine yapılan ve çocukların getirdiği bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşıyor.

Almanca başlayan reklam müziğinin "Dünyada en güzel şey dost edinmek" şeklinde Türkçe sözlerle biten reklam filmi gerek Alman gerek Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

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