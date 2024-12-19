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Reklam için tarihi alana göz diktiler! Güvenpark'taki sit alanında belediye işgali

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Güvenpark'taki sit alanına reklam panosu dikti.

19 Aralık 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Reklam için tarihi alana göz diktiler! Güvenpark'taki sit alanında belediye işgali
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Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı her hangi bir kentsel tasarım projesi yer almadığı belirlendi.

UYARILARA RAĞMEN MONTAJ DEVAM ETTİ

Bakanlık yetkilileri 13 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

ABB PANOYU KALDIRMAZSA YARGI SÜRECİ BAŞLAYACAK

Söz konusu işgal ile ilgili Ankara Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplanıyor. ABB panoyu kaldırmazsa yargı süreci başlayacak. İlgili kanuna göre "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

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