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Reklam panosundaki figür polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişinin, reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına “ay yıldız'ın ayını geçirmiş şekilde çıkartma yapıştırması polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin panoyu incelemesinin ardından, yapıştırılan çıkartma belediye ekipleri tarafından söküldü.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba23:49 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 23:49

Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki siyah renkli erkek figürü üstüne, “ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartmayı yapıştırdı. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü. 

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