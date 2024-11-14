İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3644
  • EURO
    36,2059
  • ALTIN
    2812.66
  • BIST100
    9386.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rekor kırıldı! Sarp Sınır Kapısı'ndan 1379 tır geçiş yaptı
Güncel

Rekor kırıldı! Sarp Sınır Kapısı'ndan 1379 tır geçiş yaptı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün 1379 tırın geçiş yaptığı bildirildi. Bu rakam, bir günde en fazla tır geçiş sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Rekor kırıldı! Sarp Sınır Kapısı'ndan 1379 tır geçiş yaptı
ABONE OL

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Gürcistan'daki genel seçimlerden dolayı 20 Ekim-10 Kasım'da ülkeye girişlerde gümrük kontrollerinin artırılması nedeniyle azalan tır geçişleri normal seyrine geri döndü.

Sınır kapısından 13 Kasım Çarşamba günü Sarp Sınır Kapısı'ndan 546 tır giriş, 833 tır çıkış yaptı. Toplamda 1379 olan bu rakam, bir günde en fazla tır geçiş sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bölgede bir süredir devam eden tır yoğunluğu da azalmaya başladı.

Ekim ayı günlük ortalamasına bakıldığında ise Sarp'tan 473 tır giriş, 625 tır çıkış yaptı. Kasım ayının 13 günlük ortalaması ise 504 giriş, 650 çıkış olarak kayıtlara geçti.

  • Sarp Sınır Kapısı
  • Türkiye Gürcistan Sınırı
  • rekor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.