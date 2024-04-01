Türkiye yerel yönetimlerini seçmek için dün sandık başına başına giderken katılım oranı önceki seçimlere göre düştü. Seçime katılım oranı yüzde 80'in altında kaldı. 44 siyasi partinin yarıştığı seçimde, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte partilerin kazandığı il ve ilçe belediyelerinin yer aldığı Türkiye haritası da değişti. Sandıkların yüz 100 açılmasının ardından AK Parti'nin en yüksek oy aldığı il ve ilçeler de belli oldu.

REKOR KUMRU'DAN GELDİ

İşte kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin en yüksek oy aldığı ilk 5 ilçe...

Ordu, Kumru: Yüzde 73,88

Trabzon, Hayrat: Yüzde 72,37

Rize, İyidere: Yüzde 71,58

Rize, Güneysu: 71,36

Elazığ, Arıcak: Yüzde 71,86

AK PARTİ'NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLK 3 ŞEHİR

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 24 ilde ipi göğüsleyen AK Parti'nin en yüksek oy aldığı 3 il ise şu şekilde sıralandı;

Rize: Yüzde 54,71

Trabzon: Yüzde 51,49

Erzurum: Yüzde 50,45