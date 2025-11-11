İSTANBUL 19°C / 13°C
  Rekor seviyede kamu zararı! İBB'de milyarlar buhar oldu
Güncel

Rekor seviyede kamu zararı! İBB'de milyarlar buhar oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonuna ilişkin iddianamede kamu zararının 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğunu açıkladı.

11 Kasım 2025 Salı 15:48
Rekor seviyede kamu zararı! İBB'de milyarlar buhar oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesi kapsamında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu iddianamesi hakkında konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık'ın whatsapp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor." dedi.

