Rektörlüğünü yaptığı üniversitenin öğrencisi oldu

AK Parti Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, bu yıl yapılan YKS'de 2015-2023 yılları arasında rektörlüğünü yaptığı Mehmet Akif Üniversitesi'ni kazandı. Korkmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne birincilikle yerleşti. Böylece üst düzey yöneticiliğini yaptığı üniversitenin sıralarında oturacak.

Konuyla ilgili Akşam'ın sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Tarihi seviyorum. Son zaman okumalarım hep tarih üzerine. Bu okumaları bilimsel bir temele oturtmak için bu bölümü seçtim" dedi. Korkmaz, "Seçim çevrem Burdur. Vaktimin önemli bir kısmı seçim bölgemde geçiyor. Seçim çalışmalarından artan kalan vaktimin bir bölümünü okula devam için kullanacağım" bilgisini verdi.

BİRÇOK ÖĞRENCİNİN DİPLOMASINDA İMZAM VAR

Prof.Dr. Korkmaz, "Eğitimin yaşı yok. Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan. Bugün sadece kendi adıma değil, üniversite hayatına adım atan tüm evlatlarımız adına da gurur duyuyorum. Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi iktisat bölümünden mezun olan Korkmaz, yüksek lisans diplomasını ise Cumhuriyet Üniversitesi'nden almıştı.