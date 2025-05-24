“Renklerin Ardında Gazze” Atölyesi: Fırçalar konuştu, renkler Kudüs'ü anlattı

23 Mayıs 2025 tarihinde Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "Renklerin Ardında Gazze" temalı resim boyama atölyesinde fırçalar konuştu, renkler Kudüs'ü anlattı, gönüller Gazze'yi nakşetti.

Atölye, öğretmenler arasında gönül köprüleri kurarken, sanat yoluyla Gazze'de yaşanan soykırım için farkındalık oluşturdu.

"Malzeme bizden, ilham sizden" sloganıyla hazırlanan atölyeye ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Heyecanla fırçayı eline alarak duygularını kâğıda yansıtan katılımcılar, etkinliğin ardından resimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, öğretmenlerin duygularını sanatla dile getirmelerine imkân tanırken, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da güçlü bir dikkat çekme aracı oldu.