TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.



Varank'ın sosyal medya hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.

Video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki maçlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.

RENKLİ DİYALOGLAR

Oldukça çekişmeli geçen maçlardan renkli diyaloglar da videoda yer alıyor.

HAYDİ ÖMER

Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'ı "Haydi Ömer, yap sayını" diye motive ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkan Vekili Ömer Onan'a yapılan bir faul sonrası "Faul oldu, ver ver, faul var" derken Alpay Özalan da "Tereyağından kıl çeker gibi aldım." karşılığını veriyor.

Başka bir görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milli güreşçi Yerlikaya'ya "Hamza sen faul yaptın mı?" diye soruyor. Yerlikaya da "Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım." cevabını veriyor.