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Reşat Gençtürk kimdir aslen nereli İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk kaç yaşında

Reşat Gençtürk kimdir aslen nereli? İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk kaç yaşında? soruların yanıtları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı olarak Reşat Gençtürk açıklandı. AK Parti İzmir Belediye Başkanı adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı. Aday tanıtım toplantısında İzmir’deki ilçelerde adaylar birer birer tanıtıldı. İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk ismi açıklanmasıyla birlikte kimdiri hayat hikayesi google üzerineden araştırılmaya başlandı. Bizlerde Reşat Gençtürk ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Reşat Gençtürk, 1958 yılında Makedonya Prilepe'de dünyaya geldi. Lise mezunu olan Gençtürk, evli ve 2 çocuk babasıdır. İşte Reşat Gençtürk kimdiri biyografisi ailesi ve hayatı...

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Reşat Gençtürk kimdir aslen nereli? İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk kaç yaşında? soruların yanıtları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı olarak Reşat Gençtürk açıklandı. AK Parti İzmir Belediye Başkanı adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı. Aday tanıtım toplantısında İzmir’deki ilçelerde adaylar birer birer tanıtıldı. İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk ismi açıklanmasıyla birlikte kimdiri hayat hikayesi google üzerineden araştırılmaya başlandı. Bizlerde Reşat Gençtürk ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Reşat Gençtürk, 1958 yılında Makedonya Prilepe'de dünyaya geldi. Lise mezunu olan Gençtürk, evli ve 2 çocuk babasıdır. İşte Reşat Gençtürk kimdiri biyografisi ailesi ve hayatı...

REŞAT GENÇTÜRK KİMDİR?

Reşat Gençtürk 1958 yılında eski Yugoslavya'da doğdu. Ailesiyle birlikte 1965 yılında da Türkiye'ye göç etti ve İzmir'in Çamdibi semtine yerleşti.


Öğrenim hayatına İzmir'de başlayarak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1995 yılında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini kurdu. Bu tarihten günümüze birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Gençtürk, Bornovaspor başta olmak üzere birçok kulübün başkanlığını yaptı.  Reşat Gençtürk, evli ve iki çocuk babasıdır

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